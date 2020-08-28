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Новый руководитель одесской таможни может быть невыгоден контрабандистам, - эксперт

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Новый руководитель одесской таможни может быть невыгоден контрабандистам, - эксперт

Новый исполняющий обязанности руководителя Одесской таможни Денис Пудрик может быть невыгоден кланам контрабандистов, которые давно «работают» в регионе. Обвинения в том что, он был люстрирован, а позже через суд отменил это решение, лишь подтверждает, что назначение правильное.

Об этом написал политолог Константин Бондоренко на своей странице в Facebook.

«Оказывается, существуют ситуации, при которых кланы контрабандистов и группы так называемых „соросят“ (компрадоров, отстаивающие интересы транснациональных корпораций) объединяются. Подобную ситуацию мы наблюдаем на примере назначения Дениса Пудрика исполняющим обязанности руководителя Одесской таможни», — пишет эксперт.

Он отмечает, что сначала с резкой критикой в адрес Пудрика выступил Михеил Саакашвили, который усомнился в реформаторских способностях нового руководителя Одесской таможни, а также сделал прозрачные намеки, которые можно трактовать как обвинение в коррупции.

«Одесситы говорят, что Пудрик в свое время наступил на хвост некоторым людям, перекрыв контрабандные схемы. Именно эти же люди якобы вернулись к контролю над таможней в то время, когда Михеил Николозович был главой Одесской областной госадминистрации», — добавляет Бондаренко.

По его словам, нынешние контрабандисты отличаются от своих «коллег» времен Эдуарда Багрицкого, который воспел представителей данной «профессии» в поэтической форме.

«По крайней мере, отличаются и объемам контрабандного товара и схемами работы и даже влиянием на средства массовой информации, общественных активистов, экспертов и тому подобное», — отмечает Бондаренко.

Он также отмечает, что главное обвинение в адрес Пудрика в том, что он был люстрирован, но позже через суд отменил люстрацию.

«Очевидно, если в ход идут такие аргументы и если против Пудрика выступают общим фронтом такие силы — назначение правильное и должно быть поддержано. А в целом — хорошая иллюстрация к положению дел в современной Украине на предмет того, кто контролирует ситуацию на местах и как выстраиваются отношения между центром и регионами — в том числе, в кадровой политике», — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее председатель исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили раскритиковал назначение на должность исполняющего обязанности главы Одесской таможни Дениса Пудрика.

Как известно, ранее Пудрик работал руководителем таможенных органов в Черниговской, Бердичевской, Львовской, Луганской и Крымской таможнях. Кроме того, был заместителем и первым заместителем также в Донецкой, Мариупольской, Восточной, Кировоградской таможнях.

Кроме того, возглавлял Крымскую таможню во времена президентства Виктора Януковича, за что подпадал под критерии очищения власти. За это его уволили с должности заместителя начальника Кировоградской таможни.

В марте 2020 года Пудрик получил решение суда о восстановлении в должности.

С 2019 года до нынешнего назначения был. и.о. проректора Национальной академии фискальной службы.

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Сам Пудрик ранее в интервью заявляв, что реформы, которые были запущены в таможенной сфере предыдущей властью, не были эффективны и работали на личные интересы чиновников, поэтому новому руководству придется заново проводить изменения, на что будет потрачено много времени и ресурсов.

Кроме того, он убежден, что украинская таможня требует обновления, и реформировать ее надо, как патрульную полицию — набрав молодежь и обеспечив их всем необходимым.

таможня, Одесса, контрабанда, Денис Пудрик
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