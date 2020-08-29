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В Офисе Зеленского прокомментировали решение КС по Сытнику

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В Офисе Зеленского прокомментировали решение КС по Сытнику

В Офисе президента Украины прокомментировали решение Конституционного суда о несоответствии Основному закону указа пятого президента Украины Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«В связи с этим решением Конституционного суда и с коллизией относительно возможной потери полномочий директором Бюро мы ждем от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя. Выражаем абсолютную уверенность в том, что НАБУ обязательно останется стержневым правоохранительным органом, который обеспечит применение современных антикоррупционных практик и существенно улучшит качество государственной антикоррупционной политики», — указывается в заявлении, обнародованном в субботу.

При этом в заявлении не указывается, кто будет исполнять обязанности директора НАБУ.

В Офисе президента выразили уверенность, что «директорат НАБУ» организует работу с учетом всех новых правовых обстоятельств, а оперативная и следственная деятельность не остановится в связи с уточнением организационной структуры и её согласованием с Конституцией Украины.

«Мы, безусловно, принимаем к сведению решение Конституционного суда о неконституционности указа предыдущего президента о назначении директора НАБУ. Это, кстати, полностью компетенция Конституционного суда. Согласно этому решению, как мы его понимаем, судьи констатировали, что непродуманная, поспешная, а часто — спекулятивная тогдашняя практика кадровых назначений, которая шла вразрез с Конституцией Украины при формировании важнейшего элемента антикоррупционной архитектуры в стране, привела к необходимости принять конкретное правовое решение о неконституционности», — отметили в Офисе президента.

Вместе с тем, указывается в заявлении, КС дал оценку именно кадровым назначениям, а не качеству работы самого органа, а факт неконституционности назначения директора НАБУ не отменяет действия и способности самого Бюро.

«Для нас крайне важен лишь один приоритет — жесткая и непримиримая борьба с коррупцией на всех уровнях с обязательным результатом», — подчеркивают в Офисе президента.

Ранее сообщалось, что КС обнародовал решение о неконституционности указа от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ. Конституционное представление было передано 51 народным депутатом в КС 20 мая 2020 года.

«Признать таким, который не соответствует Конституции Украины (является неконституционным), указ президента Украины „О назначении А.Сытника директором НАБУ“ от 16 апреля 2015 года № 218/2015», — говорится в решении КС.

Отмечается, что вышеуказанный указ о назначении Сытника утрачивает силу со дня принятия КС этого решения.

Кроме того, это решение КС не распространяется на правоотношения, которые возникли в результате осуществления должностных обязанностей Сытником.

Решение КС является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано.

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В НАБУ назвали это решение политически мотивированным. Также в заявлении НАБУ речь идет о том, что Сытник остается руководителем Бюро. «Заметим, что несмотря на признание КС указа президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ неконституционным, оно не предполагает его автоматического освобождения. Закон Украины „О НАБУ“ содержит исчерпывающий перечень оснований увольнения директора Национального бюро с должности, решения Конституционного суда среди них нет», — указали в НАБУ.

НАБУ, Артем Сытник, Офис президента
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