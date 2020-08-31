НАБУ подало жалобы из-за закрытия дела «Роттердам+»

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подало руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Офиса генерального прокурора жалобы относительно закрытия уголовного производства по формуле "Роттердам+".

Об этом Українським Новинам сообщили в НАБУ.

Одна жалоба подана в адрес исполняющего обязанности главы САП Максима Грищука, другая - на имя генпрокурора Ирины Венедиктовой.

По результатам их рассмотрения буде вынесено решение.