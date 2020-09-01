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Из-за коронавируса сократился объем денежных переводов в Украину

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Из-за коронавируса сократился объем денежных переводов в Украину

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в июле 2020 года составил 922 миллиона долларов, что на 13,5% меньше, чем в июле 2019 года (1,07 миллиарда долларов).

Об этом говорится в данных Национального банка.

По итогам семи месяцев 2020 года объем частных денежных переводов в страну сократился на 5,3% — до 6,29 млрд долларов против аналогичного прошлогоднего периода — 6,64 млрд долларов.

В целом за семь месяцев 2020 года через корсчета банков в Украину перевели 2,57 млрд долларов (40,9% общего количества переводов), через неформальные каналы — 2,27 млрд долларов (36,1%) и через международные платежные системы — 1,45 млрд долларов (23%).

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Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в январе 2020 года составил 991 млн долларов, в марте — 925 млн долларов, в апреле — 794 млн долларов, в мае — 805 млн долларов и в июне — 856 млн долларов.

В 2019 году трудовые мигранты перевели в Украину 12 млрд долларов.

НБУ, денежные переводы
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