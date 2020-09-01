Из-за коронавируса сократился объем денежных переводов в Украину

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в июле 2020 года составил 922 миллиона долларов, что на 13,5% меньше, чем в июле 2019 года (1,07 миллиарда долларов).
Об этом говорится в данных Национального банка.
По итогам семи месяцев 2020 года объем частных денежных переводов в страну сократился на 5,3% — до 6,29 млрд долларов против аналогичного прошлогоднего периода — 6,64 млрд долларов.
В целом за семь месяцев 2020 года через корсчета банков в Украину перевели 2,57 млрд долларов (40,9% общего количества переводов), через неформальные каналы — 2,27 млрд долларов (36,1%) и через международные платежные системы — 1,45 млрд долларов (23%).
Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в январе 2020 года составил 991 млн долларов, в марте — 925 млн долларов, в апреле — 794 млн долларов, в мае — 805 млн долларов и в июне — 856 млн долларов.
В 2019 году трудовые мигранты перевели в Украину 12 млрд долларов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016