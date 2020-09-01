Курт Волкер нашел себе работу, связанную с Украиной

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назначен независимым членом совета директоров компании BGS Rail, которая работает на украинском рынке железнодорожных перевозок. Об этом во вторник сообщили в компании изданию «Центр транспортных стратегий».
Присутствие Волкера, рассчитывают в компании, «поможет добиться успеха в разработке и реализации планов роста, которые увеличат прямые иностранные инвестиции и будет способствовать созданию рабочих мест на украинском рынке». Волкер с сегодняшнего дня также будет работать советником председателя и совета директоров литовской авиационной группы компаний Avia Solutions Group, в состав которой входит BGS Rail.
BGS Rail — украинская дочерняя компания литовской Baltic Ground Services (BGS), которая предоставляет в долгосрочную аренду полувагоны, крытые вагоны и зерновозы, предназначенные для перевозки угля, руды, щебня, металлопроката, дерева, зерна. В 2018 году BGS получила лицензию, позволяющую предоставлять услуги железнодорожных грузоперевозок в Украине. С августа 2020 года компания также осуществляет самостоятельное управление парком полувагонов. BGS работает в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Чехии, Германии, РФ и в Украине.
Волкер был назначен на пост спецпредставителя по Украине в июле 2017 года. В конце сентября 2019 года он подал в отставку. Это произошло после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Как считали политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына своего соперника на предстоящих выборах Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.
Эти предположения послужили поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Сенат Конгресса США, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал Трампа по всем статьям обвинения.
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