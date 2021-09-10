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Законопроект депутата Полякова – сигнал директору НАБУ Сытнику, - эксперт

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Законопроект депутата Полякова – сигнал директору НАБУ Сытнику, - эксперт

Проект закона, ограничивающий вмешательство иностранцев во внутренние дела Украины, является сигналом директору НАБУ Артему Сытнику о том, что Запад не всегда сможет его прикрывать.

Об этом заявил политтехнолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, комментируя зарегистрированный народным депутатом Антоном Поляковым законопроект про «восстановление суверенитета Украины в сфере госуправления».

«Думаю, это своего рода сигнал. Сигнал директору НАБУ Артему Сытнику о том, чтобы он не сильно надеялся на помощь дяди Сэма… Ключевой подпоркой кресла Сытника является коллективный Запад в лице США и Великобритании - этот факт совершенно очевиден и для суверенного государства это нонсенс, когда руководитель силовой структуры является, так сказать, иноагентом…. Понятно, что до практической реализации этого намерения дело, скорее всего, не дойдет, но сам знак показателен», - считает эксперт.

В то же время он считает, что в целом у Украины еще есть шансы уменьшить влияние иностранных государство на внутренние дела. Но для этого нужна политическая воля.

«Шансы есть. Вопрос в другом, есть ли на это политическая воля и интерес состыковать эту политическую волю с интересами украинского политического и бизнес-бомонда. Потому что одна его часть длительное время была маргинальна по отношению к Москве, другая точно так же маргинальна по отношению к Западу», - отмечает эксперт.

Напомним, что ранее народный депутат Антон Поляков зарегистрировал в Верховный Раде законопроект про «восстановление суверенитета Украины в сфере госуправления». В случае его принятия иностранные государства, международные организации, а также финансируемые из-за рубежа общественные активисты не смогут больше влиять на государственную политику страны.

В частности, там предусмотрен запрет иностранцам занимать госдолжности в Украине, в том числе путем получения гражданства Украины, не отказываясь от другого гражданства. Также люди, получающим деньги из-за рубежа, не смогут финансировать в Украине политические кампании, СМИ и участвовать в управлении страной. Кроме того, иностранцам будет запрещено быть членами конкурсных комиссий и отбирать для Украины чиновников, судей и любых других служащих.
Кроме того, в тексте Декларации прописаны прямые запреты для Кабинета Министров и президента Украины на сотрудничество с международными организациями и грантовыми активистами.

Иностранных послов, которые будут вмешиваться во внутренние дела Украины, депутат предлагает объявлять персонами non grata.

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Согласно документу, все законодательные нормы, которые ему противоречат, автоматически потеряют юридическую силу, а Кабмин будет обязан в трехмесячный срок подать соответствующие поправки в законодательство.

Поляков уверяет, что в случае поддержки его законопроекта, можно будет «прекратить практику внешнего вмешательства в управление страной».

 

Артем Сытник, Андрей Золотарев, Антон Поляков
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