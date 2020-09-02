Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам в двух областях

Президент Украины Владимир Зеленский в среду вечером собрал срочное совещание в связи с лесными пожарами в Харьковской и Луганской областях, сообщает Офис президента и добавляет, что по последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров — верховой пожар.
«В одном из сел сгорело 8 домов из 150. Представители ГСЧС сообщили главе государства, что для тушения и локализации огня задействовано необходимое количество техники и личного состава. На Луганщине привлекли подразделения Вооруженных сил. Организовано оповещение местного населения с целью возможной эвакуации, однако люди от нее пока отказываются», — говорится в сообщении в телеграмм-канале Офиса президента.
В информации отмечается, что предварительная причина пожара — возгорание свалки, с которого из-за порывов ветра огонь перекинулся на лес.
«Однако правоохранительные органы не исключают версии поджога. Продолжается ликвидация пожаров, но ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра», — говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что должен получать оперативную информацию о пожарах и держать ситуацию на контроле.
«Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы должны организовать эвакуацию всех людей, должны думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь. Не потом, а уже сейчас», — сказал Зеленский.
Как сообщалось, 2 сентября в МВД Украины сообщили, что полицейские устанавливают причины возникновения пожара в Попаснянском районе Луганской области, в результате которого сгорели семь нежилых зданий. «В результате пожара произошло возгорание 7 нежилых зданий на линии разграничения в г.Попасная. Кроме того, поврежден один жилой дом и три нежилых в с.Новоалександровка», — говорится в сообщении.
Помимо этого, в среду днем начался пожар в Харьковской области на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка, где загорелся хвойный лес. Сообщение о пожаре поступило на номер 101 в 12:55 в среду, 2 сентября.
«На момент прибытия спасателей было установлено, что горит хвойный лес на площади около 80 га. Из-за порывов ветра пламя начало перекидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор с. Горобьевка, граничащей с лесом», — говорится в сообщении.
Впоследствии площадь пожара в хвойном лесу в Двуречанском лесничестве на окраине с.Горобьевка увеличилась с 80 до 400 га.
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