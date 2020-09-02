Войти
Трамп за лето существенно сократил отставание от Байдена
vox pupoli
Трамп за лето существенно сократил отставание от Байдена
Зеленский обещает за 2-3 года восстановить все аэропорты, «которые нужны в Украине»
инфраструктура
Зеленский обещает за 2-3 года восстановить все аэропорты, «которые нужны в Украине»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам в двух областях

252
Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам в двух областях

Президент Украины Владимир Зеленский в среду вечером собрал срочное совещание в связи с лесными пожарами в Харьковской и Луганской областях, сообщает Офис президента и добавляет, что по последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров — верховой пожар.

«В одном из сел сгорело 8 домов из 150. Представители ГСЧС сообщили главе государства, что для тушения и локализации огня задействовано необходимое количество техники и личного состава. На Луганщине привлекли подразделения Вооруженных сил. Организовано оповещение местного населения с целью возможной эвакуации, однако люди от нее пока отказываются», — говорится в сообщении в телеграмм-канале Офиса президента.

В информации отмечается, что предварительная причина пожара — возгорание свалки, с которого из-за порывов ветра огонь перекинулся на лес.

«Однако правоохранительные органы не исключают версии поджога. Продолжается ликвидация пожаров, но ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра», — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что должен получать оперативную информацию о пожарах и держать ситуацию на контроле.

«Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы должны организовать эвакуацию всех людей, должны думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь. Не потом, а уже сейчас», — сказал Зеленский.

Как сообщалось, 2 сентября в МВД Украины сообщили, что полицейские устанавливают причины возникновения пожара в Попаснянском районе Луганской области, в результате которого сгорели семь нежилых зданий. «В результате пожара произошло возгорание 7 нежилых зданий на линии разграничения в г.Попасная. Кроме того, поврежден один жилой дом и три нежилых в с.Новоалександровка», — говорится в сообщении.

Читайте также: Украинцы из всех силовиков больше всего не любят Авакова и Сытника

Помимо этого, в среду днем начался пожар в Харьковской области на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка, где загорелся хвойный лес. Сообщение о пожаре поступило на номер 101 в 12:55 в среду, 2 сентября.

«На момент прибытия спасателей было установлено, что горит хвойный лес на площади около 80 га. Из-за порывов ветра пламя начало перекидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор с. Горобьевка, граничащей с лесом», — говорится в сообщении.

Впоследствии площадь пожара в хвойном лесу в Двуречанском лесничестве на окраине с.Горобьевка увеличилась с 80 до 400 га.

пожар, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 2 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Герус
Андрей Герус
народный депутат Украины, экс-член НКРЭКУ

Стимулирующее тарифообразование для электрических сетей

Очень важно, чтобы различные формы давления, медийные атаки и угрозы не влияли на государственные решения, а государство и его институты были способны принимать справедливые решения, не поддаваясь различным формам давления cо стороны олигархов. И чтобы много хороших и прогрессивных идей (как, например, «зеленые» тарифы или формульное ценообразование угля) в процессе реализации не искажались, а оставались реформами, которые принесут пользу не узкому кругу олигархов, а всему обществу и государству.
Ноа Каган
Ноа Каган
основатель компаний AppSumo и OkDork

Правила успешной компании: опыт Facebook

Основатель компаний AppSumo и OkDork Ноа Каган, раньше работавший в Facebook, рассказывает о принципах работы самой популярной соцсети мира.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

В Беларуси Запад попал в сложное положение

В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016