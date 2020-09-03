Войти
Трамп за лето существенно сократил отставание от Байдена
vox pupoli
Трамп за лето существенно сократил отставание от Байдена
Зеленский обещает за 2-3 года восстановить все аэропорты, «которые нужны в Украине»
инфраструктура
Зеленский обещает за 2-3 года восстановить все аэропорты, «которые нужны в Украине»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

мирный процесс
RSS

ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе

319
ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе

По итогам заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в формате видеоконференции в среду, было полностью согласовано рамочное решение о противоминной деятельности, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем. Были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Двадцатый участок вблизи Золотого будет разминироваться в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе, предварительно запланированного на ноябрь», — указывается в сообщении.

Кроме того, стороны принципиально согласовали четыре следующих участка разведения сил и средств.

«Поставлена задача группе сферы безопасности разработать детальный план и финализировать проект дополнения к Рамочному решению Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года», — сообщают в Офисе президента.

Стороны согласились с необходимостью продолжения соблюдения режима тишины.

В то же время отмечается, что несмотря на то, что украинская сторона выполнила все необходимые процедуры для проведения нового этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц, Украина уже более месяца ожидает информацию о состоянии и местонахождении запрашиваемых лиц, находящихся на временно оккупированных территориях

Денис Казанский, представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины в составе украинской делегации, обратился к другим участникам переговоров с призывом разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, учитывая тяготы, которые переживают люди, находящиеся в заключении.

В рамках политической подгруппы стороны обсудили разблокирование процесса переговоров.

«Представители РФ в ТКГ настаивают на внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины № 795 от 15 июля 2020 года (о проведении местных выборов — ИФ). ... Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук напомнил, что он направил в Верховную Раду письмо о возможности рассмотреть соответствие упомянутого постановления Минским договоренностям и сейчас ожидает ответа от украинского парламента в соответствии с регламентом. Впрочем, российская сторона продолжает откладывать большинство вопросов повестки дня и переносит их рассмотрение», — указывается в сообщении.

В рамках группы по социально-экономическим вопросам стороны обсудили вопрос выплат для бывших сотрудников «Укрзализныци».

«В частности, Украина продлила срок выплат депонированной зарплаты через систему быстрых переводов „Быстрая копейка“ Ощадбанка до середины октября, чтобы гарантировать выплаты зарплат бывшим работникам Донецкой и Луганской дирекции АО „Укрзализныця“. Речь идет о почти 4700 человек», — сообщает Офис президента.

Читайте также: Кравчук открестился от Фокина, заявив, что того назначал лично Зеленский

Также украинская сторона выступила за создание экспертной комиссии с участием международных специалистов для мониторинга экологической ситуации в регионах Донецкой и Луганской областей (включая подконтрольные Киеву территории).

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 16 сентября.

Донбасс, ТКГ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 3 сентября 2020
Среда, 2 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Герус
Андрей Герус
народный депутат Украины, экс-член НКРЭКУ

Стимулирующее тарифообразование для электрических сетей

Очень важно, чтобы различные формы давления, медийные атаки и угрозы не влияли на государственные решения, а государство и его институты были способны принимать справедливые решения, не поддаваясь различным формам давления cо стороны олигархов. И чтобы много хороших и прогрессивных идей (как, например, «зеленые» тарифы или формульное ценообразование угля) в процессе реализации не искажались, а оставались реформами, которые принесут пользу не узкому кругу олигархов, а всему обществу и государству.
Ноа Каган
Ноа Каган
основатель компаний AppSumo и OkDork

Правила успешной компании: опыт Facebook

Основатель компаний AppSumo и OkDork Ноа Каган, раньше работавший в Facebook, рассказывает о принципах работы самой популярной соцсети мира.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

В Беларуси Запад попал в сложное положение

В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016