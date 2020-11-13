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Украина подготовила новые детали к Плану действий по Донбассу

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Украина подготовила новые детали к Плану действий по Донбассу

Украинская сторона подготовила новые детали к предложенному ТКГ Плану действий по урегулированию ситуации на Донбассе, которые включают детально проработанную процедуру передачи Украине контроля над границей, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» перед началом видеоконференции советников Нормандской четверки источник, близкий к переговорам.

«Первое — передача контроля над границей, максимально подробно проработанная. Внимание обращено на мониторинг со стороны ОБСЕ с целью обеспечения доверия к мероприятиям. Уже на первом этапе ОБСЕ должна обеспечить максимальный контроль над границей. Параллельно будет создана специальная подгруппа в ТКГ для обработки процедуры восстановления Украиной контроля над границей. Этот контроль должен быть обеспечен до начала избирательной кампании в органы местного самоуправления в ОРДЛО по украинскому законодательству», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, ключевой составляющей украинского мирного плана является полная демилитаризация ОРДЛО: «Это главная предпосылка дальнейшего политического процесса, ведь нормальная политическая жизнь невозможна в военном лагере».

Демилитаризация включает вывод наемников и тяжелого вооружения, разоружение, демобилизацию всех комбатантов со стороны пророссийских сил. Этот процесс будет согласовываться с процессом возвращения подразделений Вооруженных сил Украины в места постоянной дислокации.

Важным элементом плана является полный доступ миссии ОБСЕ ко всей временно неконтролируемой правительством Украины территории, как и предусмотрено мандатом миссии.

«ОБСЕ должна обеспечить по всей территории Донбасса недопущение вакуума безопасности в процессе демилитаризации, а впоследствии — поможет провести честные и демократические выборы. Для этого предлагается создать специальное подразделение численностью до 1500 человек профессиональных полицейских в составе СММ ОБСЕ», — указал собеседник агентства.

План также предусматривает внедрение модели переходного правосудия — четкие правила привлечения к ответственности подозреваемых в тяжких преступлениях, детали амнистии и систему защиты прав человека.

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Принятие соответствующего законодательства должно синхронизироваться с отменой ряда указов президента России, в частности, об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ жителям ОРДЛО.

«Система переходного правосудия должна обеспечить справедливый и безболезненный переход к мирной жизни», — подчеркнул источник.

План также предусматривает возврат имущества владельцам — украинским физическим и юридическим лицам, которому будет предшествовать проведение международного аудита нынешнего состояния активов. Такой возврат должен предшествовать всем остальным шагам в экономической плоскости, как и предусмотрено соответствующим решением СНБО Украины.

Донбасс, ТКГ
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