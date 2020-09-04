Депутата Лероса вызывают на допрос в ГБР

Народного депутата Гео Лероса вызвали на допрос в Государственное бюро расследований — на 8 сентября.
Об этом в Фейсбуке сообщила юридическая компания «Миллер».
«Не прошло и трех дней с момента как нашего клиента — народного депутата Гео Лероса исключили из фракции „Слуги народа“ в парламенте, как его уже вызывают на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля об обстоятельствах уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов). Допрос назначен на 08.09.2020 года на 10.00», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это уголовное производство было открыто 25 августа 2020 года.
«Основанием стало постановление Печерского районного суда по жалобе представителя общественной организации „Совет ветеранов АТО“, который, проанализировав декларацию Гео Лероса, предположило что депутат уклонился от уплаты налогов. Представителем общественной организации оказался Одягайло Андрей Викторович — бывший начальник отделения СВ Оболонского управления полиции, а с октября 2018 года наш коллега адвокат», — уточнили юристы.
Как сообщалось, 1 сентября фракция партии «Слуга народа» в Верховной Раде исключила из своего состава Гео Лероса.
Ранее Лерос во время этого выступления с трибуны парламента раскритиковал Зеленского, обвинив в нарушении предвыборных обещаний.
В марте Лерос опубликовал несколько видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака якобы обсуждает с собеседниками вопросы назначения на государственные должности.
Ермак обратился в связи с обнародованным видео в Службу безопасности и Государственное бюро расследований, поскольку, по его словам, речь идет о спланированной акции и вопросах национальной безопасности.
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