Умань в этом году посетят три тысячи паломников

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в 2020 года Умань для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана посетят около 3 тыс. паломников.
«По разным подсчетам ежегодно в Умань для празднования еврейского нового года приезжало 30-40 тыс. чел.к, в этом году в связи со всемирной пандемией город посетят около 3 тыс. чел. Все паломники, прибывшие в Украину до введенного правительством временного запрета на въезд иностранцев, пройдут тесты на COVID-19», — сказал Аваков во время совещания с участием главы Нацполиции Игоря Клименко, мэра Умани Александра Цебрия, а также представителей МИД и Минкульта в понедельник, сообщает пресс-служба МВД.
По словам министра, во время Рош ха-Шана в Умани будут введены технические ограничения.
«Мы понимаем все риски, связанные с празднованием Рош ха-Шана. Подразделения МВД будут обеспечивать правопорядок и безопасность на улицах Умани. Мы сделаем все возможное, чтобы эти мероприятия прошли спокойно и безопасно», — добавил Аваков.
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