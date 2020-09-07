Лукашенко так и не попал в черный список ЕС по Беларуси

Евросоюз подготовил черный список представителей руководства Беларуси, в который войдет 31 человек, включая главу МВД. Президент страны Александр Лукашенко в первую версию списка включен не будет, сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в институтах ЕС.
«Мы изначально подготовили список из 14 имен, однако ряд стран счел, что этого недостаточно, поэтому мы согласовали еще 17 человек», — заявил собеседник агентства.
Рейтер отмечает, что самым высокопоставленным чиновником в этом списке будет глава министерства внутренних дел, а президент страны Александр Лукашенко «в этот список пока не войдет».
Список должен быть утвержден «примерно в середине сентября», точных дат пока нет.
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