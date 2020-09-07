Состояние Алексея Навального значительно улучшилось

Cостояние российского оппозиционера Алексея Навального улучшилось, его постепенно отключают от аппарата ИВЛ, он реагирует на речь, пациента вывели из медикаментозной комы. Об этом говорится в сообщении клиники Charite, которое опубликовано в понедельник.

«Состояние здоровья Алексея Навального, который с 22 августа находится в Charite в Берлине, улучшилось. Искусственную кому, которая поддерживалась медикаментами, можно было завершить», — говорится в сообщении.

Долгосрочные последствия для здоровья Навального все еще нельзя исключать, отмечается в пресс-релизе.