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BMW собирается выпустить девять новых электрокаров

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BMW собирается выпустить девять новых электрокаров

Компания BMW собирается выпустить девять новых электрокаров в рамках стратегии под названием Power of Choice («Сила выбора»). Как сообщает британское издание Autocar, в глобальных планах немцев продать более 2 млн гибридных и полностью электрических автомобилей в течение 10 лет. Баварцы надеются, что новая стратегия поможет им опередить своих главных конкурентом, среди которых: Audi, Jaguar, Lexus, Mercedes-Benz и Tesla.

В линейку новых «зеленых» автомобилей уже вошел серийный кроссовер iX3, который стал первым полностью электрическим SUV баварской марки. Продажи этой машины должны начаться до конца этого года. BMW X3 оснастили единственным электрическим двигателем мощностью 210 кВт (286 л. с.), передающим тягу на задние колеса. Комплект батарей позволяет проехать без подзарядки до 460 км (по циклу WLTP).

В следующем году BMW обещает представить пятидверное купе i4. Концепт этого электрокара баварцы показывали в марте нынешнего года. Серийная версия машины должна составить конкуренцию Tesla Model 3 и сможет проезжать без подзарядки около 600 километров.

Также в 2021 году состоится премьера серийной версии концепта iNext. Ожидается, что в продажу новинка поступит под названием iX. Ранее стало известно, что баварцы уже ведут тестирование таких прототипов. В BMW рассказали, что новинка станет настоящим «технологическим флагманом» компании. Однако все подробности о проекте пока держатся в секрете.

Еще одна премьера ближайших лет — электрический кроссовер iX1, который построят на базе обычного X1. В прошлом году эта модель уже получила гибридную модификацию с возможностью подзарядки аккумуляторов через бытовую электросеть. Такая версия носит обозначение xDrive25e.

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Также в линейку «зеленых» автомобилей войдут модели i5 и i7, которые построят на базе седанов 5-Series и 7-Series следующего поколения. В свою очередь, хэтчбек i3 снимут с производства, а освободившееся название получит седан на базе 3-Series. Наконец, еще два электрокара выйдут под брендом Mini, который принадлежит BMW.

BMW, электромобили
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