Компания BMW собирается выпустить девять новых электрокаров в рамках стратегии под названием Power of Choice («Сила выбора»). Как сообщает британское издание Autocar, в глобальных планах немцев продать более 2 млн гибридных и полностью электрических автомобилей в течение 10 лет. Баварцы надеются, что новая стратегия поможет им опередить своих главных конкурентом, среди которых: Audi, Jaguar, Lexus, Mercedes-Benz и Tesla.
В линейку новых «зеленых» автомобилей уже вошел серийный кроссовер iX3, который стал первым полностью электрическим SUV баварской марки. Продажи этой машины должны начаться до конца этого года. BMW X3 оснастили единственным электрическим двигателем мощностью 210 кВт (286 л. с.), передающим тягу на задние колеса. Комплект батарей позволяет проехать без подзарядки до 460 км (по циклу WLTP).
В следующем году BMW обещает представить пятидверное купе i4. Концепт этого электрокара баварцы показывали в марте нынешнего года. Серийная версия машины должна составить конкуренцию Tesla Model 3 и сможет проезжать без подзарядки около 600 километров.
Также в 2021 году состоится премьера серийной версии концепта iNext. Ожидается, что в продажу новинка поступит под названием iX. Ранее стало известно, что баварцы уже ведут тестирование таких прототипов. В BMW рассказали, что новинка станет настоящим «технологическим флагманом» компании. Однако все подробности о проекте пока держатся в секрете.
Еще одна премьера ближайших лет — электрический кроссовер iX1, который построят на базе обычного X1. В прошлом году эта модель уже получила гибридную модификацию с возможностью подзарядки аккумуляторов через бытовую электросеть. Такая версия носит обозначение xDrive25e.
Также в линейку «зеленых» автомобилей войдут модели i5 и i7, которые построят на базе седанов 5-Series и 7-Series следующего поколения. В свою очередь, хэтчбек i3 снимут с производства, а освободившееся название получит седан на базе 3-Series. Наконец, еще два электрокара выйдут под брендом Mini, который принадлежит BMW.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016