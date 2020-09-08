В Ровенской области прошел митинг против мэра Березного Руслана Пилипчука

В понедельник, в городке Березно (Ровенская область) граждане вышли на митинг против строительства мемориала в центре, начатого городским головой Русланом Пилипчуком.

Люди говорят, что не хотят превращать центр своего уютного города в кладбище, пишет From-Ua.

Как отмечает издание, работы начали без документов, без паспорта объекта. Городской голова, которого люди вызвали на свое мирное собрание, не мог продемонстрировать ни одного документа, потому что их не было. Об этом говорили и депутаты городского совета, которые присутствовали на митинге. Они не видели никаких разрешительных документов и решение о строительстве памятника не принимали, хотя это компетенция депутатов местного совета, а не мэра.

Общественность вызвала полицию, которая составила протокол о нарушении. Строительство было приостановлено. Горожан это возмутило еще больше, город буквально кипит. Там зреют новые акции протеста. Тем более, по словам участников акции, им уже передали «привет» от мэра — в виде угроз об увольнении. Мол, если он снова победит на местных выборах, работу они себе в городе не найдут.

Кроме того, по инсайдерской информации издания, в тот же день в мэрии, в авральном режиме, документация по памятнику была изготовлена ... вчерашним числом! И работы возобновили.

Березновчанка и депутат облсовета Татьяна Воронко говорит, что громада вовсе не против установления мемориала Героям Небесной Сотни. Но против именно такого памятника — креста, который хочет установить мэр. Депутат рассказала, что эта история началась еще в 2014 году, когда выделили землю и приняли решение об установке памятника. Но совсем другое! Тогда прошли общественные слушания и горожане утвердили проект монумента. То, что они увидели сейчас, всех возмутило.

Активистка, член ОО «Березновская брама» Елена Томкив говорит, что их община очень чувственно реагирует на все события, связанные с Майданом.

«Мы хотим почтить память Героев Небесной Сотни. Но то, что сейчас чиновники пытаются сделать с нашим городом — это не уважение. И такая дерзкая подмена проекта памятника — это неуважение и к погибшим, и к живым жителям нашего города. Мы хотим публичного обсуждения проекта и места его установки. Мы требуем немедленного созыва внеочередной сессии городского совета для рассмотрения этого уязвимого и чрезвычайно важного для нас вопроса. Мы готовы представить эскизы проекта, который удовлетворит общество. Мы хотим уважить наших героев и не хотим спекуляций на этой святой теме», — говорит Елена Томкив.

Ее пост во соцсети Facebook вызвал живой интерес жителей города, которые возмущены действиями властей.

Как отмечает издание, позицию высказало и УНСО-Березно. Там отметили, что поддерживают установку мемориала Героям Небесной Сотни, но категорически против установки в предлагаемом виде.

«Мы, как никто другой, знаем, какими жертвами далась победа революции и не позволим нивелировать честь и самопожертвование всех погибших на Майдане патриотов! Мы требуем: созвать внеочередную сессию городского совета и совместно с неравнодушными жителями города обсудить возможные варианты развития событий, которыми можно изменить внешний вид мемориала!», — отметили там.

Общественная организация «Майдан» также выступила против именно такого мемориала.

«ОО „Майдан“ выступило с предложением о приостановке проведения работ на участке, который выделен решением Березновского городского совета в 2014 году для установки памятника Героям Небесной Сотни. Громада возмущается отсутствием в городе широкого публичного обсуждения проекта данного памятника. Никто не видел эскиз проекта, не известны условия выполнения работ по его установке, процедуры определения исполнителя работ, механизмы их финансирования. Очень много вопросов зависло в воздухе и люди хотят получить ответ», — говорит активистка «Майдана» Татьяна Воронко.

Как отмечает издание, ни горожане, ни даже депутаты горсовета не знают, были ли проведены предусмотренные законом тендерные процедуры через «Прозорро». Источник в мэрии сообщает, что мэр все заказы дробит на части, чтобы сумма была 49000, поскольку от 50000 — надо проводить тендер. Таким образом обходят требования закона. Это также предстоит установить правоохранительным органам. Заявления в полицию и прокуратуру активистами пользователя.

Юристы сходятся во мнении, что не существует ни одного градостроительного документа, который предусматривал бы строительство памятника Героям Небесной Сотни по улице Андреевская в г. Березно, Ровенской области.

Анализ законодательной базы и имеющихся документов свидетельствуют, что памятник Героям Небесной Сотни по улице Андреевская в г. Березно Ровенской области не относится к объектам инженерно-транспортной инфраструктуры. А значит его строительство должно осуществляться при обязательном выделение в установленном порядке земельного участка с присвоением кадастрового номера.

А выводы юристы делают такие:

Березновским городским советом были внесены недостоверные данные к сообщению о начале строительных работ РВ051200826956. Началось строительство памятника Героям Небесной Сотни по улице Андреевская в г. Березно Ровенской области на земельном участке, не отведенном для этой цели.

По первому факту заказчик — Березновский городской совет несет ответственность в виде штрафа в размере тридцати шести прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (ч.2 ст.2 Закона Украины «Об ответственности за правонарушения в сфере градостроительной деятельности»).

По второму факту орган государственного архитектурно-строительного контроля должен отменить предоставленое Березновским городским советом сообщение о начале строительных работ РВ051200826956.

Следовательно работы должны быть остановлены, отмечают журналисты.