Минфин разместил гособлигаций почти на миллиард

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 8 сентября привлекло в Государственный бюджет 987 млн грн.
Об этом сообщает Министерство финансов в Фейсбук.
Отмечается, что сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам два выпуска ценных бумаг в национальной валюте со сроком обращения 1 и 3 года.
От размещения гривневых одногодичных бумаг в Государственный бюджет было привлечено 329 млн грн, а от трехгодичных — 656 млн грн. Средневзвешенная доходность одногодичных ОВГЗ составляла 9,28%, а по трехгодичным бумагам — 10,46%.
Напомним, Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа 1 сентября привлекло в Госбюджет 2,8 млрд грн в эквиваленте.
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