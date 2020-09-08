Войти
Лукашенко отказался уйти с поста, но не исключил досрочных выборов
соседи
Лукашенко отказался уйти с поста, но не исключил досрочных выборов
Трамп грозит наказывать компании за создание рабочих мест в Китае
позиция
Трамп грозит наказывать компании за создание рабочих мест в Китае

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

официально
RSS

По госпрограмме «жилье под 10%» выдано 400 кредитов

343
По госпрограмме «жилье под 10%» выдано 400 кредитов

В рамках госпрограммы «Доступное жилье под 10% годовых», которая стартовала с 1 июля, банки уже выдали около 400 ипотечных кредитов на общую сумму 329,2 млн грн. Об этом написала в Facebook заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

«По программе ипотечного кредитования под 10% годовых на сегодняшний день выдано кредитов на сумму 329,2 млн грн. Около 400 семей получили новое жилье в кредит под доступную стоимость в течение 2-х месяцев от запуска программы», — написала она.

Она отметила, что на сегодня в банках уже согласован 1303 заявки на выдачу доступной ипотеки. А в программе участвуют пять банков: Приватбанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Правекс банк и Кредобанк. Больше всего кредитов выдано Кредобанком.

По информации СМИ, сдерживает данную госпрограмму то, что предоставляемые кредиты часто лишь на первые год-два имеют фиксированную низкую ставку, после чего ставка становится плавающей и «привязанной» к депозитному индексу UIRD.

В частности, в Приватбанке фиксированная ставка 9,99% годовых действует лишь в первый год, а на протяжении остальных 19 лет она будет равна депозитной ставке UIRD + 4 процентных пункта. Сейчас UIRD составляет около 9%, то есть начиная со второго года по ипотеке нужно будет платить около 13% годовых.

Читайте также: Зеленский уверяет, что в случае усиления пандемии найдутся дополнительные места в больницах

Кроме того, кредит предполагает существенный первоначальный взнос — 30-40% (в Кредобанке и Ощадбанке — 20%) от стоимости приобретаемого жилья.

Ранее в Национальном банке сообщили о том, что, согласно их прогнозам, ставки по ипотечным кредитам в 2020 году упадут до 15% годовых.

Юлия Ковалив, ипотека
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 8 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Украинская экономика: текущее состояние и перспективы до конца года

Ситуация в экономике Украины продолжает оставаться сложной. По оперативным данным Госстата снижение ВВП Украины во 2 квартале 2020 составил 11,4% г/г, снижение промышленного производства за январь-июль - 7,7%. Инфляционная динамика как на потребительском рынке, так и в производственном секторе подтверждает глубину кризисных явлений, связанных с устойчивым снижением спроса в экономике.
Сергей Саливон
Сергей Саливон
экономический эксперт

Обратите внимание на новую идеологию санкций Кремля

Обратите внимание, что у российских санкций-2020 - новая идеология. Давайте просто сравним с санкционными списками за нобярь-2018 и декабрь-2018 - налицо серьезная разница. Самый главный вывод - в санкционном списке нет никого из «зеленых».
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Им бы выборы «взять и отменить»

Попытка Зеленского & Co отменить выборы в 18 ОТГ на Донбассе создала для Украины сразу три проблемы - политическую, правовую и экономическую. Кроме того, отталкиваясь от того, что нарушены права более 500 тысяч украинцев, можно поставить под сомнение результаты местных выборов в целом.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016