По госпрограмме «жилье под 10%» выдано 400 кредитов

В рамках госпрограммы «Доступное жилье под 10% годовых», которая стартовала с 1 июля, банки уже выдали около 400 ипотечных кредитов на общую сумму 329,2 млн грн. Об этом написала в Facebook заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

«По программе ипотечного кредитования под 10% годовых на сегодняшний день выдано кредитов на сумму 329,2 млн грн. Около 400 семей получили новое жилье в кредит под доступную стоимость в течение 2-х месяцев от запуска программы», — написала она.

Она отметила, что на сегодня в банках уже согласован 1303 заявки на выдачу доступной ипотеки. А в программе участвуют пять банков: Приватбанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Правекс банк и Кредобанк. Больше всего кредитов выдано Кредобанком.

По информации СМИ, сдерживает данную госпрограмму то, что предоставляемые кредиты часто лишь на первые год-два имеют фиксированную низкую ставку, после чего ставка становится плавающей и «привязанной» к депозитному индексу UIRD.

В частности, в Приватбанке фиксированная ставка 9,99% годовых действует лишь в первый год, а на протяжении остальных 19 лет она будет равна депозитной ставке UIRD + 4 процентных пункта. Сейчас UIRD составляет около 9%, то есть начиная со второго года по ипотеке нужно будет платить около 13% годовых.

Кроме того, кредит предполагает существенный первоначальный взнос — 30-40% (в Кредобанке и Ощадбанке — 20%) от стоимости приобретаемого жилья.

Ранее в Национальном банке сообщили о том, что, согласно их прогнозам, ставки по ипотечным кредитам в 2020 году упадут до 15% годовых.