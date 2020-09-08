Власти Беларуси представили Москве и ОБСЕ план выхода из кризиса

Официальный Минск представил ОБСЕ и Москве свой вариант урегулирования политического кризиса, который продолжается в стране после проведения президентских выборов 9 августа.
О деталях плана со ссылкой на источники сообщило российское издание РБК.
28 августа в Вене состоялось специальное заседание постоянного совета ОБСЕ, посвященное ситуации в Беларуси. На нем представитель Минска Андрей Лозовик представил план, который предусматривает, что конституционная реформа в стране будет проведена до 2022 года.
Это, отметил представитель Беларуси, единственный способ провести новые выборы до истечения срока Лукашенко. Он также подтвердил, что власти страны не собираются вступать в переговоры с оппозицией.
Конституционная реформа, по словам Лозовика, призвана «обеспечить либерализацию политической системы», часть полномочий президента должна быть передана парламенту.
Кроме того, рассказал он, будет изменена и партийная система — роль партий повысится, будут внесены изменения в избирательное законодательство. Все изменения должны быть вынесены на референдум.
После проведения конституционной реформы предлагается провести всеобщие перевыборы.
Проект изменений в Конституцию уже готов, его разработали судьи Конституционного суда под руководством заместителя председателя КС Натальи Карпович, однако Лукашенко его еще не одобрил, сказал РБК источник в одном из российских министерств, который работает на белорусском направлении.
По словам источников, тема досрочных выборов президента и парламента до 2022 года звучала и на переговорах глав МИД России и Беларуси в Москве 3 сентября. Последний сказал российскому коллеге, что таким образом власти собираются выйти из политического кризиса в стране.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016