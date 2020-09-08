Власти Беларуси представили Москве и ОБСЕ план выхода из кризиса

Официальный Минск представил ОБСЕ и Москве свой вариант урегулирования политического кризиса, который продолжается в стране после проведения президентских выборов 9 августа.

О деталях плана со ссылкой на источники сообщило российское издание РБК.

28 августа в Вене состоялось специальное заседание постоянного совета ОБСЕ, посвященное ситуации в Беларуси. На нем представитель Минска Андрей Лозовик представил план, который предусматривает, что конституционная реформа в стране будет проведена до 2022 года.

Это, отметил представитель Беларуси, единственный способ провести новые выборы до истечения срока Лукашенко. Он также подтвердил, что власти страны не собираются вступать в переговоры с оппозицией.

Конституционная реформа, по словам Лозовика, призвана «обеспечить либерализацию политической системы», часть полномочий президента должна быть передана парламенту.

Кроме того, рассказал он, будет изменена и партийная система — роль партий повысится, будут внесены изменения в избирательное законодательство. Все изменения должны быть вынесены на референдум.

После проведения конституционной реформы предлагается провести всеобщие перевыборы.

Проект изменений в Конституцию уже готов, его разработали судьи Конституционного суда под руководством заместителя председателя КС Натальи Карпович, однако Лукашенко его еще не одобрил, сказал РБК источник в одном из российских министерств, который работает на белорусском направлении.

По словам источников, тема досрочных выборов президента и парламента до 2022 года звучала и на переговорах глав МИД России и Беларуси в Москве 3 сентября. Последний сказал российскому коллеге, что таким образом власти собираются выйти из политического кризиса в стране.