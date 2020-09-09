В Украине показатель летальности от COVID-19 снизился на 30%

Показатель летальности от COVID-19 в Украине с апреля снизился на треть, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

«У нас один из самых низких процентов летальности от коронавирусной болезни — 2,1%. В апреле этот показатель был 3%, он снизился почти на 30%», — сказал он.