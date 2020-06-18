Счетная палата: Из-за некачественного прогноза обменного курса госбюджет в январе-мае недополучил 7 млрд грн

Согласно оценке Счетной палаты, из-за некачественного прогноза обменного курса государственный бюджет в январе-мае 2020 недополучил 7 млрд грн доходов. Об этом заявил Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан во время выступления в Верховной Раде, представляя Выводы по анализу выполнения закона о Государственном бюджете на 2019 год.

Председатель Счетной палаты подчеркнул, что правительству необходимо улучшать качество прогноза основных макропоказателей, которые учитываются при утверждении государственного бюджета.

«Согласно оценке Счетной палаты, низкое качество прогноза на 2019 привела к недопоступления 43 млрд грн запланированных доходов. Не стал исключением и этот год. В бюджет на 2020 год закладывался средний обменный курс 27 грн за долл. США, а в дальнейшем пересмотрен до 30 грн за долл. США. Фактически в январе — мае курс гривны составлял 25,8 грн. По оценке Счетной палаты, поэтому государственный бюджет недополучил 7 млрд грн доходов», — отметил Валерий Пацкан.

В целом, отметил председатель Счетной палаты, правительство не обеспечило выполнение в 2019 году государственного бюджета. И это при условии уменьшения в IV кварталы его доходов и расходов более чем на 20 млрд гривен.

«Неблагоприятный инвестиционный климат в стране помешал привлечению прямых иностранных инвестиций в запланированных объемах. В 2019 году поступило лишь 2,4 млрд. долл. США. Это в пять раз меньше объема частных денежных переводов в Украину из-за границы», — добавил Валерий Пацкан.

Он отметил, что не удалось привлечь инвесторов к приобретению государственной собственности. В результате в государственный бюджет не поступило ни одной гривны от продажи объектов большой приватизации. В общем от приватизации недополучено 16 млрд грн утвержденного в законе объема.

Валерий Пацкан подчеркнул, что рост экономики сдерживался ограниченным кредитованием.

«Остатки предоставленных в экономику кредитов за 2019 уменьшились на 101 млрд грн, или 9%. В этом году введена компенсация из бюджета большей части ставки кредита. Но даже государственные банки избегают предоставления кредитов бизнесу», — заявил председатель Счетной палаты.

Он также отметил, что из-за ненадлежащего планирования расходов ежемесячно увеличивается сумма запланированных, но неиспользованных средств бюджета. «К началу декабря она достигла 68 млрд грн. Как следствие — вносится большое количество изменений в роспись государственного бюджета. В 2019 году было 1100 таких «переключателей скоростей», — отметил Валерий Пацкан.