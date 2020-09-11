НБУ предоставил семи банкам 1,91 млрд грн рефинансирования

Национальный банк Украины на аукционе по рефинансированию на срок от года до пяти лет в пятницу удовлетворил заявки семи банков на 1 млрд 908,975 млн грн под 6% годовых.
Как сообщается на сайте НБУ, в целом, начиная с 8 мая он провел пять таких тендеров на общую сумму около 16,37 млрд грн.
Кроме того, начиная с 30 апреля, центробанк провел 17 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 16,16 млрд грн, а тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября, не состоялись из-за отсутствия заявок.
Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте Нацбанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 18 сентября, тогда как дата ближайшего тендера по рефинансированию до пяти лет пока не обнародована. Вместе с тем каждый из пяти аукционов по длинному рефинансированию центробанк провел во вторую пятницу месяца.
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