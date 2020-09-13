Объявлены лауреаты Венецианского кинофестиваля

Обладателем «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля стала картина режиссера Хлои Чжао «Земля кочевников». Об этом сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Главную роль в этом фильме сыграла обладательница двух «Оскаров» Фрэнсис МакДорманд. Ее героиня отправляется в путешествие по западу Америки на своем фургоне, после того как потеряла все деньги во время экономического кризиса 2008 года. Фильм основан на одноименной книге журналистки Джессики Брудер, которая несколько лет наблюдала за кочевниками.
Для Чжао эта картина стала третьей полнометражной работой в карьере после фильмов «Песни, которым меня научили братья» (2015) и «Наездник» (2017). Следующий проект режиссера — супергеройский фильм «Вечные» по мотивам одноименного комикса Marvel.
Обладателем «Серебряного льва» стал японский режиссер Киеси Куросава за картину «Жена шпиона». Гран-при жюри получил фильм «Новый порядок» режиссера Мишеля Франко, а лучшим актером и обладателем Кубка Вольпи стал Франческо Фавино за роль в фильме «Наш отец» режиссера Клаудио Ноче. Кубок Вольпи за лучшую женскую роль завоевала Ванесса Кирби, сыгравшая в фильме «Фрагменты женщины» режиссера Корнеля Мундруцо.
77-й Венецианский кинофестиваль проходил с 2 по 12 сентября. Из-за пандемии коронавируса часть программы перенесли в онлайн-формат и на другие площадки. Жюри конкурса возглавляла австралийская актриса, обладательница двух премий «Оскар» Кейт Бланшетт.
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