Немецкий вирусолог предлагает изменить стратегию борьбы с коронавирусом

Директор Института вирусологии и исследований ВИЧ в Боннском университете Хендрик Стрик считает, что инфекции без симптомов не вредят обществу, и в этой связи выступает за изменение стратегии борьбы с коронавирусом.
Об этом он сказал в интервью изданию Welt am Sonntag, передает Укринформ.
«Оценивая ситуацию, мы не должны ограничиться „чистым“ количеством инфекций», — сказал Штрек.
Он апеллирует к тому, что, несмотря на значительный рост количества новых случаев заражения коронавирусом, в Германии и Европе не наблюдается увеличение смертности. По его словам, с социальной точки зрения инфекция без симптомов не всегда вредна, ведь чем больше людей заражаются и не имеют симптомов, тем сильнее — по крайней мере на короткое время — у них иммунитет, что не может способствовать распространению пандемии.
«Мы не можем позволить жизни остановиться. Важно отметить, что никто — ни политики, ни вирусологи, ни эпидемиологи — не знает единственно правильного способа борьбы с пандемией. Мы можем только испытать что-то, и также должны уметь делать ошибки», — добавил Штрек.
Он убежден, что во время второй волны пандемии стратегия борьбы с вирусом должна быть немного другой, в частности, не надо вводить жесткие карантинные ограничения, хотя гигиенические нормы по-прежнему будут играть важную роль.
По состоянию на 12 сентября в Германии подтверждено 259 428 случаев инфицирования, в том числе за последние сутки 9 488. Умерло за все время 9 349 человек.
По данным Worldometer, в мире зафиксировано 28 967 392 случая коронавируса, в частности 925 081 летальный, выздоровели 20 846 098 человек.
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