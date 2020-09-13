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В Австрии заявили о начале второй волны пандемии в стране

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В Австрии заявили о начале второй волны пандемии в стране

Вторая волна пандемии коронавирусной инфекции начинается в Австрии. Об этом сообщил в воскресенье австрийский канцлер Себастьян Курц.

«Происходящее сейчас — это начало второй волны. Число заболевших увеличивается ежедневно», — приводит заявление Курца Австрийское агентство печати.

«Две недели назад было около 350 новых случаев заражения в сутки, вчера было более 850. Особенно драматичная ситуация складывается в Вене, где было отмечено 50% всех новых инфицированных в Австрии. Скоро мы достигнем отметки в 1 000 заболевших в сутки», — проинформировал канцлер.

Курц призвал население соблюдать социальное дистанцирование и носить медицинские маски. «Будут трудные осень и зима для всех нас. Вот почему сейчас мы все призваны справиться с вызовами грядущих месяцев с той же дисциплиной и вниманием, которые проявили весной», — добавил он.

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Австрия с 14 сентября на фоне увеличения статистики заболеваемости расширяет обязательный масочный режим на все закрытые помещения в сфере торговли, предоставления услуг и общественные учреждения. Ранее он действовал только в супермаркетах, на почте, в банке и общественном транспорте. Число участников массовых мероприятий также будет ограничено. В общей сложности в этой стране из 33 159 заразившихся выздоровели 26 760 человек, 756 умерли.

Австрия, Себастьян Курц, коронавирус
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