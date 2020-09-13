В центре Киева проходит акция солидарности с белорусским народом

На Майдане Незалежности в Киеве прходит акция солидарности с белорусским народом.

Об этом сообщает Укринформ.

Несколько десятков белорусских и украинских активистов держат флаги Беларуси и плакаты с фотографиями, снятыми во время протестов.

Активисты планируют отправиться к посольству Беларуси по маршруту: Майдан Незалежности — ул. Крещатик — ул. Б.Хмельницкого — ул. Коцюбинского, 3.

Ситуация на акции спокойная.

Напомним, в Беларуси продолжаются протесты против результатов президентских выборов 9 августа. Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают участников протестов.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию.