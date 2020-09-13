Ученые обнаружили связь поисковых запросов с вспышками коронавируса

Увеличение поисковых запросов в Google о желудочно-кишечных заболеваниях и потере аппетита напрямую связано с будущими вспышками коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли исследователи из Массачусетской больницы общего профиля, пишет Bloomberg.

Медики изучили интерес интернет-пользователей к таким симптомам, как потеря вкуса, аппетита, диарея, в 15 американских штатах с 20 января по 20 апреля. Оказалось, что во многих из них через три-четыре недели после участившихся поисковых запросов жителей произошли вспышки COVID-19.

Сильнее всего коррелировали с поиском в Google Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Массачусетс и Иллинойс — все они в итоге вошли в число лидеров США по количеству инфицированных.

Ученые считают, что повышенный интерес пользователей к проблемам с кишечником может являться предвестником будущего очага эпидемии коронавирусной инфекции.

Bloomberg отмечает, что аналогичный подход применялся для мониторинга распространения свиного гриппа более десяти лет назад. Один из авторов исследования гастроэнтеролог Кайл Сталлер заявил, что сервис Google Trends может быть ценным инструментом для прогнозирования пандемий.