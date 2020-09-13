Ученые обнаружили связь поисковых запросов с вспышками коронавируса

Увеличение поисковых запросов в Google о желудочно-кишечных заболеваниях и потере аппетита напрямую связано с будущими вспышками коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли исследователи из Массачусетской больницы общего профиля, пишет Bloomberg.
Медики изучили интерес интернет-пользователей к таким симптомам, как потеря вкуса, аппетита, диарея, в 15 американских штатах с 20 января по 20 апреля. Оказалось, что во многих из них через три-четыре недели после участившихся поисковых запросов жителей произошли вспышки COVID-19.
Сильнее всего коррелировали с поиском в Google Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Массачусетс и Иллинойс — все они в итоге вошли в число лидеров США по количеству инфицированных.
Ученые считают, что повышенный интерес пользователей к проблемам с кишечником может являться предвестником будущего очага эпидемии коронавирусной инфекции.
Bloomberg отмечает, что аналогичный подход применялся для мониторинга распространения свиного гриппа более десяти лет назад. Один из авторов исследования гастроэнтеролог Кайл Сталлер заявил, что сервис Google Trends может быть ценным инструментом для прогнозирования пандемий.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016