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Минфин собирается в 2021 году одолжить $1,5 млрд у МВФ и $3 млрд через евробонды

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Минфин собирается в 2021 году одолжить $1,5 млрд у МВФ и $3 млрд через евробонды

Проект госбюджета-2021 предполагает рост заимствований для финансирования общего фонда госбюджета на 64,2 млрд грн, или 10,3%, — до 684,7 млрд грн, из них облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) составят 549,1 млрд грн, такие данные привел Минфин в презентации в Киеве в понедельник.

«Считаем, что уровень дефицита (245,4 млрд грн — Ред.) является разумным, умеренным и есть возможность его профинансировать», — отметил в ходе пресс-конференции министр финансов Сергей Марченко.

Он указал, что несмотря на рост заимствований, предполагается сокращение госдолга в следующем году с 68% ВВП до 64,6% ВВП, в том числе прямого госдолга — с 59,9% ВВП до 57,8% ВВП.

«Мы предусматриваем умеренную и взвешенную долговую политику. Дефицит бюджета будем финансировать, в первую очередь, (за счет) внутреннего рынка заимствований, возможности выхода на внешний рынок, сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком и получения макрофинансовой помощи со стороны ЕС», — отметил глава Минфина.

Согласно презентации, от евробондов в следующем году планируется получить 86,4 млрд грн, что по среднегодовому курсу 29,1 грн/$1, по которому рассчитан проект госбюджета, составляет без малого $3 млрд.

Финансирование бюджета от МВФ и других МФО ожидается в размере 43,2 млрд грн ($1,5 млрд), от приватизации — 6 млрд грн.

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Минфин уточняет, что расходы по внешнему долог в 2021 году оцениваются в 599,8 млрд грн, в том числе внешние выплаты — 160,5 млрд грн ($5,5 млрд).

По ОВГЗ предстоит заплатить 439,3 млрд грн, в том числе по валютным — 112 млрд грн.

Внешние выплаты включают 112,3 млрд грн (почти $3,9 млрд) выплат по коммерческим займам и 43,8 млрд грн ($1,5 млрд) — МФО.

госдолг, бюджет-2021
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