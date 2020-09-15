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Трамп не верит в глобальное потепление

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Трамп не верит в глобальное потепление

Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил сомнение в том, что климат на Земле в самом деле будет становиться все теплее, сообщает пресс-пул Белого дома.

Такие заявления Трамп сделал на встрече с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом и другими официальными лицами в ходе поездки в этот штат, страдающий от сильных пожаров.

«Начнет становиться все прохладнее», — сказал Трамп в ответ на озвученное на встрече мнение, что основной причиной лесных пожаров являются климатические изменения.

«Просто посмотрим. Я не думаю, что наука в самом деле знает (о таких процессах — Ред.)», — отметил он.

В свою очередь Ньюсом призывал Трампа уважать точку зрения, что изменения климата на Земле — это реальный факт.

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Ранее в понедельник кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что США в случае переизбрания президентом Трампа продолжат страдать от стихийных бедствий из-за неспособности Трампа признать проблему климатических изменений. При этом Байден назвал Трампа «поджигателем климата».

Дональд Трамп, глобальное потепление
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