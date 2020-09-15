Зеленский не готов говорить о переносе контактной группы из Минска

Ставить вопрос о переносе переговоров Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска на другую площадку не стоит до момента урегулирования политической ситуации в Беларуси. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
«Вопрос о переносе переговоров на другую площадку сейчас очень рано обсуждать, потому что мы ждем стабилизации сложной ситуации, которая происходит в Минске», — отметил глава государства. При этом он подчеркнул, что Украина ждет урегулирования в Беларуси в первую очередь «ради мира и спокойствия» там.
Зеленский добавил, что в условиях пандемии неважно, где проходят переговоры. «Сегодня из-за COVID-19 неважно, где люди собираются, если есть результат. Мы работаем в формате онлайн, и мы встречаемся в формате видеоконференции», — напомнил он.
В свою очередь Себастьян Курц заявил, что Австрия готова предоставить венскую площадку для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, если такое решение примут Украина и Россия.
Минск с 2014 года является площадкой для переговоров по Донбассу. В последнее время из-за коронавируса переговоры проходят в режиме онлайн-конференций.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016