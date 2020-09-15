Зеленский не готов говорить о переносе контактной группы из Минска

Ставить вопрос о переносе переговоров Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска на другую площадку не стоит до момента урегулирования политической ситуации в Беларуси. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

«Вопрос о переносе переговоров на другую площадку сейчас очень рано обсуждать, потому что мы ждем стабилизации сложной ситуации, которая происходит в Минске», — отметил глава государства. При этом он подчеркнул, что Украина ждет урегулирования в Беларуси в первую очередь «ради мира и спокойствия» там.

Зеленский добавил, что в условиях пандемии неважно, где проходят переговоры. «Сегодня из-за COVID-19 неважно, где люди собираются, если есть результат. Мы работаем в формате онлайн, и мы встречаемся в формате видеоконференции», — напомнил он.

В свою очередь Себастьян Курц заявил, что Австрия готова предоставить венскую площадку для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, если такое решение примут Украина и Россия.

Минск с 2014 года является площадкой для переговоров по Донбассу. В последнее время из-за коронавируса переговоры проходят в режиме онлайн-конференций.