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Некоторым категориям пенсионеров повысят выплаты

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Некоторым категориям пенсионеров повысят выплаты

Кабинет Министров одобрил проект постановления, предусматривающий повышение пенсионных выплат некоторым категориям пенсионеров, и определяет 1 марта датой проведения индексации пенсионных выплат в Украине.
Как передает Укринформ, соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 16 сентября.

Министр социальной политики Марина Лазебная на заседании правительства отметила, что Министерство социальной политики подготовило проект постановления «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем».

«Проектом акта предлагается установить ежемесячную компенсационную выплату в размере до 400 грн пенсионерам старше 75-летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает размер средней заработной платы дохода в Украине, с которого уплачивались страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за 2020 год. Мы определяем механизмы предоставления такой компенсационной выплаты для таких лиц и фиксируем, что наименьшая пенсионная выплата для этой категории пенсионеров не будет составлять менее, чем 2500 грн», — сказала Лазебная.

Она отметила, что такой шаг правительства позволит адресно повысить минимальные пенсионные гарантии для более 1 млн пенсионеров, которые сейчас имеют стаж не менее 20 лет — женщины и 25 — мужчины, с 1712 грн, как сегодня, до 2500 грн.

«То есть это фактически мы повышаем для этой категории пенсионеров пенсионные выплаты на 46%, что я считаю, является таким хорошим и беспрецедентным шагом», — отметила министр.

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Кроме того, по ее словам, постановлением предлагается продолжение в 2021 году выплат ежемесячных компенсаций в размере до 500 грн пенсионерам старше 80-летнего возраста.

«Это та программа, которую мы ввели с вами в 2020 году. Мы предлагаем несколько расширить круг ее получателей. То есть мы за счет того, что поднимается планка для пенсионеров, которые могут попасть в эту программу... В программу попадут пенсионеры, размер пенсии которых не достигает размера средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за 2020 год. Хочу напомнить, что этой программой охвачено более 1,4 млн пенсионеров», — рассказала Лазебная.

Также проектом постановления предлагается с 2022 года индексировать компенсационные выплаты пенсионерам в возрасте 80+ и 75+.

пенсионеры, Марина Лазебная
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