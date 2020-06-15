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На Донбассе «потерялись» 150 тысячах пенсионеров

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На Донбассе «потерялись» 150 тысячах пенсионеров

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что государство не владеет информацией почти о 150 тыс. пенсионерах, которые проживают на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом она рассказала в интервью «Интерфакс-Украина».

«По состоянию на 2014 год там (на неподконтрольной территории Донбасса — ред.) было 1,2 млн пенсионеров. И 90% из них хоть раз за 6 лет обращались по выплате пенсий. Информации о других почти 150 тыс. человек у нас нет. Я разговаривала с некоторыми международными организациями, чтобы они помогли нам выявить таких людей, возможно, даже перевезти. Мы бы протянули им руку помощи, государство готово взять их под опеку: восстановить пенсию, предоставить реабилитацию», — сказала она.

Министр подчеркнула, что всем людям, которые заявлены в реестре, государство осуществляет все выплаты на карточки.

«Есть законы Украины, постановления, согласно которым люди должны прийти, и всем, кто обратился, мы платим пенсии и все выплаты. Единственная сложность — необходимость верификации. Сейчас мы думаем над совершенствованием и упрощением механизма получения людьми начисленных выплат», — добавила она.

На вопрос касательно людей, кому пенсия все же не начислялась, будут ли после деоккупации за ними сохранены накопления пенсий за весь этот период, и каким образом они будут выплачиваться, Лазебная подчеркнула, что это политическое решение.

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«Когда будет установлена украинская власть на той территории, мы точно этих людей возьмем под опеку и разработаем усиленные социальные механизмы», — заявила министр.

Напомним, ранее в мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявляли, что Кабинету министров Украины и Верховной Раде следует обеспечить выплату пенсий жителям на неподконтрольной правительству территории Донбасса.

Донбасс, пенсионеры
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