Патриарх Филарет победил коронавирус

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) вылечился от коронавируса, сообщила в среду пресс-служба УПЦ-КП.
«Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет вылечился от болезни. Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, что свидетельствует о том, что коронавирус преодолен», — говорится в сообщении.
Он чувствует себя хорошо, выписан из больницы и находится в своей резиденции.
Вскоре патриарх Филарет продолжит трудиться «на благо церкви» и будет совершать богослужения.
Как сообщалось, 4 сентября стало известно, что у патриарха УПЦ-КП Филарета диагностирован COVID-19, его госпитализировали. Состояние патриарха на тот момент оценивалось как удовлетворительное.
Филарету 91 год.
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