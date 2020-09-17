Кернеса доставили в клинику «Шарите»

Городского голову Харькова Геннадия Кернеса в ночь на четверг привезли на лечение в немецкую клинику «Шарите» в Берлине, сообщил бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс.

«Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику «Шарите», — написал Фукс в своем телеграм-канале.

По его словам, состояние Кернеса тяжелое. Но Фукс утверждает, что городской голова в сознании и они обменялись несколькими словами по видеосвязи.

У Кернеса подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова.

Днем 16 сентября ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом.