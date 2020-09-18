Кернес потратил на перелет и лечение в Шарите более 5 миллионов

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, которого в ночь на 17 сентября доставили самолетом в Германию, показал в декларации сколько ему стоили перелет и медицинские услуги в клинике «Шарите» - всего вышло более 5 млн грн.

Об этом свидетельствуют изменения, внесенные в декларацию, сообщает Укринформ.

Так, медицинские услуги стоили 4124665 грн, специализированные авиационные транспортные услуги - 1748137 грн. Обе оплаты проведены в Украине 16 сентября.

Как свидетельствует декларация, в мае 2019 года Геннадий Кернес уплатил 1,8 млн грн за медицинские услуги в Германии.

Напомним, 17 сентября на брифинге директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко заявил, что два дня назад состояние городского головы Харькова Геннадия Кернеса ухудшилось - на фоне коронавируса обострились проблемы, связанные с последствиями ранения в 2014 году. Тогда пуля повредила позвоночник, спинной мозг, печень, одно из легких.

По данным СМИ, в Харьков за Кернесом вечером 16 сентября прибыл самолет Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD, который принадлежит компании FAI Aviation Group, занимающейся медицинскими перевозками. Около часа ночи 17 сентября самолет с Кернесом приземлился в Германии. Мэра Харькова доставили в клинику «Шарите». На следующий день его пасынок Родион Гайсинский, который вылетел с мэром за границу, сообщил, что состояние здоровья Кернеса стабильное, и врачи отмечают положительную динамику.