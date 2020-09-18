Войти
Зеленский возмущен тем, что Порошенко считает себя монархом Украины
резонанс
Зеленский возмущен тем, что Порошенко считает себя монархом Украины
Шмыгаль уверен, что безвиз с Европой не отменят
позиция
Шмыгаль уверен, что безвиз с Европой не отменят

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Кернес потратил на перелет и лечение в Шарите более 5 миллионов

88
Кернес потратил на перелет и лечение в Шарите более 5 миллионов

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, которого в ночь на 17 сентября доставили самолетом в Германию, показал в декларации сколько ему стоили перелет и медицинские услуги в клинике «Шарите» - всего вышло более 5 млн грн.
Об этом свидетельствуют изменения, внесенные в декларацию, сообщает Укринформ.

Так, медицинские услуги стоили 4124665 грн, специализированные авиационные транспортные услуги - 1748137 грн. Обе оплаты проведены в Украине 16 сентября.

Как свидетельствует декларация, в мае 2019 года Геннадий Кернес уплатил 1,8 млн грн за медицинские услуги в Германии.

Напомним, 17 сентября на брифинге директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко заявил, что два дня назад состояние городского головы Харькова Геннадия Кернеса ухудшилось - на фоне коронавируса обострились проблемы, связанные с последствиями ранения в 2014 году. Тогда пуля повредила позвоночник, спинной мозг, печень, одно из легких.

Читайте также: Alibaba представила первого логистического робота для доставки заказов

По данным СМИ, в Харьков за Кернесом вечером 16 сентября прибыл самолет Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD, который принадлежит компании FAI Aviation Group, занимающейся медицинскими перевозками. Около часа ночи 17 сентября самолет с Кернесом приземлился в Германии. Мэра Харькова доставили в клинику «Шарите». На следующий день его пасынок Родион Гайсинский, который вылетел с мэром за границу, сообщил, что состояние здоровья Кернеса стабильное, и врачи отмечают положительную динамику.

Геннадий Кернес, Шарите
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 18 сентября 2020
Четверг, 17 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Чем больше Зеленский становится похож на Порошенко 2.0, тем быстрее падает рейтинг «слуг»

73,22 % голосовали на президентских выборах против Порошенко - а теперь мы видим, что нам подсунули Порошенко 2.0, только в гриме Зеленского. Вот почему на наших глазах тает доверие, зато растет рейтинг недоверия Зеленскому. Вот почему рейтинг «слуг» падает. Вот почему растет рейтинг оппозиции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

За 30 лет экономика Китая выросла в 40 раз. Как это китайцам удалось?

Китайский рынок госзакупок является закрытым для других стран. Учитывая, что государство в Китае является основным инвестором в строительство инфраструктуры, то это приводит к развитию китайских компаний. С другой стороны, если бы Китай для своих инфраструктурных проектов потреблял исключительно иностранные товары, то Китай бы превратился в хронического должника. А ситуация могла бы быть совсем другой.
Виталий Романченко
Виталий Романченко
политический аналитик

Рейтинг «Фокуса» продемонстрировал, кто в украинской политике является самостоятельной фигурой

Интересные выводы получаются, если перевести рейтинг «100 самых богатых людей Украины» от журнала «Фокус» в политическую плоскость. Дело в том, что, кроме традиционных участников в лице Рината Ахметова, Виктора Пинчука и других представителей крупного бизнеса, в первой десятке присутствуют еще две фигуры - это глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016