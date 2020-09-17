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Венедиктова подтвердила, что подписала подозрение нардепу Юрченко

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Венедиктова подтвердила, что подписала подозрение нардепу Юрченко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату Александру Юрченко (фракция «Слуга народа»).

«Мы вместе с прокурорами САП в этом деле провели несколько часов над изучением материалов (подчеркиваю — материалов, а не справок или черновиков, составленных от моего имени) этого уголовного производства, в результате чего я приняла решение и, соответственно — одновременно ответственность, подписать народному депутату подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения — содержания под стражей», — написала Венедиктова в четверг в Facebook.

Генпрокурор не называет фамилию нардепа, однако, как стало известно СМИ, речь идет об Александре Юрченко, который подозревается в получении через своего помощника неправомерной выгоды за внесение правок в законопроект в сфере переработки твердых бытовых отходов.

Венедиктова также поблагодарила прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) за качественную подготовку дела.

«Я хочу сделать важный акцент: генеральный прокурор не работает секретарем ни детективов НАБУ, ни прокуроров САП. Это не только мое право изучать материалы дела (а не справки или отдельные части нсрд), это и моя обязанность, установленная законом, и я имею четкое намерение это делать всегда. Некоторые пытаются сместить фокус — не получится. У меня нулевая толерантность к информационным атакам и попыткам манипулировать результатами моих решений», — подчеркнула генпрокурор.

«Я вне политики. У правонарушений нет политических особенностей или иммунитетов, нет и точка. Общая цель — жесткая реакция на коррупцию во власти. С нарушителями закона разговор короткий. И мы с первого дня его проводим в одном тоне — нулевая толерантность, но реакция генерального прокурора происходит на профессионально подготовленные материалы уголовного производства, которое предоставлено на изучение. Сейчас принимаются меры, по реализации этих решений», — добавила она.

Как сообщалось, 10 сентября НАБУ сообщило о подозрении помощнику нардепа Юрченко по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 (пособничество, принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины. Также к генеральному прокурору направлено проект подозрения относительно действий нардепа.

По данным НАБУ, 27 июля посредник «Ф» познакомил детектива «Д» с нардепом «Ю», который рассказал, что является инициатором законопроекта в сфере переработки твердых бытовых отходов и все вопросы по правкам «замыкаются» на нем.

«При этом во время разговора народный депутат Украины „Ю“ обусловил свою поддержку необходимостью передать ему денежное вознаграждение, завуалировав это под предложение „помочь экологии“ и предоставить „плюшки“», — говорится в сообщении.

В середине августа детектив НАБУ передал первую часть неправомерной выгоды посреднику, а в конце месяца соучастники планировали получить еще одну часть средств.

«При обстоятельствах, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания», — сказано в сообщении.

В рамках расследования собраны доказательства для сообщения о подозрении нардепу в совершении преступлений, предусмотренных ст. 368 УК и ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

10 сентября детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП и по предварительной договоренности с Офисом генерального прокурора прибыли в Офис с целью внесения сведений в ЕРДР и подписании ряда ходатайств о проведении следственных действий в отношении депутата. Также был предоставлен проект сообщения о подозрении, справка о собранных доказательствах и материалы уголовного производства, подтверждающие обоснованность подозрения.

Однако руководитель департамента Офиса Генерального прокурора сообщил, что он не видит достаточных оснований для доклада Генеральному прокурору о необходимости внесения сведений о возможном совершении уголовного преступления народным депутатом в ЕРДР.

11 сентября НАБУ повторно направило в Офис генпрокурора письмо о необходимости внесения сведений в ЕРДР относительно действий нардепа, однако ответа предоставлено не было.

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В то же время, в Бюро добавили, что, несмотря на это, преступная коррупционная схема ликвидирована. НАБУ и САП осуществляет следственные действия, направленные на привлечение к уголовной ответственности других ее участников, включая чиновников, которые способствовали прекращению выполнения спецзадания.

15 сентября Венедиктова заявила, что факт использования служебного положения для получения неправомерной выгоды не подтверждается материалами дела. Кроме того, генпрокурор сообщила, что 14 сентября в 17:20 получила «письмо от руководства НАБУ и черновик подозрения без материалов производства. Письмо и черновик — все».

В тот же день Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал помощника нардепа с альтернативой залога в 1 млн.

Ирина Венедиктова, Александр Юрченко
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