Народный депутат Александр Юрченко написал заявление о выходе из фракции «Слуга народа», сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

«Да, написал еще во вторник, далее фракция не рассматривает, так как это по собственному желанию», — сказала Кравчук агентству «Интерфакс- Украина» в четверг в Киеве.

Она напомнила, что этот вопрос фракция обсудила на заседании в понедельник.