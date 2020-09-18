Украина нарастила внешний долг на 2,5 миллиарда долларов

По итогам второго квартала 2020 года валовой внешний долг Украины вырос на 2,5 миллиарда долларов, а с начала года — на 1,1 миллиарда.
Об этом говорится в данных Национального банка.
По отношению к ВВП госдолг увеличился с 75,7% на конец I квартала до 78,8%. В начале года этот показатель составлял 78,6%.
Отмечается, что рост внешнего долга произошел за счет увеличения внешних обязательств государственного сектора на 1,4 млрд долларов и частного сектора на 1,1 млрд долларов до 69,9 млрд долларов. Это составляет 44,8% от ВВП.
Внешние обязательства выросли за счет получения транша МВФ в размере 2,1 млрд долларов и финансирования от ЕС 0,6 млрд долларов. В то же время задолженность по ОВГЗ перед нерезидентами уменьшилась на 1,4 млрд долларов.
Внешний долг Национального банка во II квартале 2020 года уменьшился на 54 млн долларов за счет курсовых изменений и на конец квартала составил 6,9 млрд долларов.
Обязательства правительства и НБУ, которые должны быть погашены в следующие 12 месяцев, уменьшились на 1,2 млрд долларов до 4,5 млрд долларов.
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