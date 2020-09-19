Трамп не видит проблем в хороших отношениях с Путиным

Президент США на предвыборном митинге в Миннесоте (трансляцию которого вел телеканал Fox News) заявил, что не видит ничего плохого в нормальных отношениях с президентом России Владимиром Путиным.
«Вчера мы обсуждали Россию, Россию, Россию. Да я больше Обамы санкций ввел. Я Германию от них защищал. Германия платит им миллиарды долларов за энергоносители, а я их защищаю», - сказал он.
«Если я общаюсь с КНДР, то проблем нет. Мы не хотим терять наших солдат. Но как только я общаюсь с Путиным, начинаются жалобы, что я с ним налаживаю отношения. А что, разве это плохо? ФБР все время утверждает, что они вмешиваются в наши выборы. Россия, Россия, Россия… Я их спрашиваю, а что насчет Китая, Ирана или Северной Кореи? Но они все время говорят о России, звонят мне по поводу России», - пожаловался Трамп.
Ранее американский президент не раз говорил о том, что именно он наиболее жестко противостоял России. Например, 29 июня он высказал мнение, что при Бараке Обаме «Москва сильно переиграла Вашингтон».
После победы Трампа на президентских выборах Демократическая партия США заподозрила его в сговоре с Россией. Расследовавшая этот вопрос комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера неопровержимых связей между Трампом и Москвой не обнаружила.
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