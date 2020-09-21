Цена золота опустилась ниже $1900 за унцию впервые с начала августа

По состоянию на 17:40 по Киеву, золото подешевело уже на 3,9%, в моменте достигая отметки в $1885,4 за тройскую унцию

Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опустилась ниже $1900 за тройскую унцию, что на 3,2% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По данным на 17:40 по Киеву, стоимость драгметалла снижалась уже на 3,5% - до $1885,4 за тройскую унцию.

В последний раз цена золота опускалась ниже $1900 12 августа 2020 года.