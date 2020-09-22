ГБР нашло незаконные боеприпасы в кабинете главного патрульного Донецкой области

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, сообщили о подозрении начальнику Управления патрульной полиции в Донецкой области Департамента патрульной полиции.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Отмечается, что после задержания следователями ГБР участников преступной группы в составе командира взвода роты тактико-оперативного реагирования и трех патрульных полицейских по подозрению в незаконном обороте наркотиков и получении взяток от наркоторговцев, правоохранители провели санкционированные обыски в служебных кабинетах руководства управления патрульной полиции.
Во время которых в кабинете начальника следователи ГБР обнаружили и изъяли гранату и более тысячи патронов, которые хранились без предусмотренного законом разрешения.
Таким образом, начальник Управления патрульной полиции в Донецкой области Департамента патрульной полиции подозревается в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст. 263 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.
В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
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