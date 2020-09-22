Комитет Сената США рекомендовал кандидатуру Дейтона на должность посла в Украине

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США во вторник рекомендовал палате полного состава утвердить кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла Соединенных Штатов в Киеве.

Кандидатура теперь будет рассмотрена полным составом верхней палаты американского законодательного органа, большинством в которой обладают республиканцы.

Кандидатуру Дейтона на пост посла Соединенных Штатов в Украине внес на утверждение Сенату Конгресса США в середине мая президент США республиканец Дональд Трамп.

Должность главы диппредставительства в украинской столице остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение в Украину в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившему ее в нелояльности.