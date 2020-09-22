Днепропетровская область ужесточила карантин, несмотря на «зеленую» зону

В Днепропетровской области со вторника, 22 сентября, вводят новые карантинные ограничения. Такое решение приняла Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.
С сегодняшнего дня в Днепре и области запрещается:
При этом, концерты не запрещают. Их можно проводить, но с соблюдением карантинных норм, то же касается и театров.
Посещать школы, садики и кружки запрещается в случае, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом, больным COVID-19, находится более 50% учеников и преподавателей.
Отметим, что сейчас Днепропетровская область находится в зеленой зоне карантина.
По состоянию на утро 22 сентября, в Днепре за сутки коронавирус диагностировали у 252 человек, 2 человека умерли. В Днепропетровской области — 100 новых случаев COVID-19. Всего на Днепропетровщине 4218 случаев коронавирусной болезни. Выздоровел 2231 житель области, умерли 92 человека.
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