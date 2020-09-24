ноПрезидента РФ Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира — 2021.
Заявку в Нобелевский комитет, расположенный в Осло, еще 9 сентября направил российский писатель Сергей Комков.
«Сегодня это уже фактически мое четвертое выдвижение на Нобелевскую премию мира. Оно было направлено 9 сентября этого года, и уже 10 сентября эта заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло в штаб-квартиру Нобелевского комитета», — рассказал Комков на пресс-конференции.
Комков сообщил, что прием заявок на номинирование начинается в сентябре и завершается в октябре. До марта комитет будет их рассматривать, а в марте-апреле всем, кто присылал свои предложения, направят письма с уведомлением о том, что заявку приняли, рассмотрели и зарегистрировали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выдвижение своего шефа на Нобелевскую премию мира, заявил, что, если такое решение примут — будет прекрасно, если же нет, то ничего страшного не случится.
«Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. И эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это упомянутый писатель. Есть определенная процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято — прекрасно, не будет принято — тоже ничего страшного. Здесь трудно что-то иное сказать», — сказал Песков журналистам.
Премия мира — одна из пяти, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. Ее присуждают человеку или организации за выдающийся вклад в укрепление мира.
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