Кабмин назначил временного главу Минэкоэнерго

Кабинет министров назначил Ольгу Буславец первым заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды и врио главы ведомства.

Соответствующие распоряжения № 248 и № 249 об увольнении Виталия Шубина, ранее занимавшего указанные должности, и назначении на них Буславец обнародованы на правительственном портале в четверг.

29 марта в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о назначении Ольги Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды Украины. Инициатором внесения документа выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Однако по требованию президента этот документ был снят с рассмотрения на внеочередном заседании ВР 30 марта.

В СМИ Буславец ассоциируют с украинским олигархом Ринатом Ахметовым. Нардеп от Слуги народа Андрей Герус заявлял, что Буславец руководила департаментом Минэнерго, который согласовывал порядок расчета цены электроэнергии, известный как Роттердам+. Сама она связи с бизнесменом отрицает.