Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве работницы аптеки в Одессе

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 21-летней работницы аптеки в Одессе, 35-летний уроженец Кодымского района ожидает избрания меры пресечения в изоляторе временного содержания, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

«Полицейские провели ряд следственно-розыскных мероприятий, в том числе пересмотрели записи с камер видеонаблюдения, и установили, что к преступлению причастен работник учреждения, который сейчас находится на стадии увольнения», — говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, в пгт Таирово мужчина, который снимает жилье в другом районе города, приехал на автомобиле еще около 22:00, примерно в три часа ночи он пришел в аптеку, постучал в дверь и, показав фармацевту свое удостоверение ревизора, заявил, что прибыл для проверки.

«Не подозревая дурного, девушка впустила злоумышленника в помещение, где по его требованию предъявила соответствующие записи и открыла сейф с деньгами. По словам задержанного, он предложил потерпевшей поделить деньги, но та отказалась и начала кричать. Это и стало толчком к жестокому убийству. Расправившись со своей жертвой, подозреваемый забрал деньги и уехал. », - отметили в полиции.

Установлено, что часть похищенных средств мужчина потратил на погашение кредитов, еще часть правоохранители изъяли во время обыска его автомобиля.

По данному факту проводится досудебное расследование по п.6 ч.2 ст.115 УК Украины.

Как сообщалось, 23 сентября тело девушки с множественными ножевыми ранениями было обнаружено утром в аптеке на улице Академика Королева в Одессе.