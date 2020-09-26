Теризбирком отказался регистрировать действующего мэра Умани на выборах

Действующий городской голова Умани (Черкасская обл.) Александр Цебрий заявил, что городская территориальная избирательная комиссия отказалась регистрировать его как кандидата на этот пост, однако согласилась на регистрацию двух его полных тезок.
В своем видеообращении на странице в Фейсбуке Цебрий сказал, что жителей Умани хотят лишить возможности «проголосовать за своего кандидата».
По его словам, ТИК несколько дней назад приняла решение дать возможность полным клонам, полным тезкам Цебрия Александра Владимировича — «людям, которые месяц назад сменили фамилию, имя и отчество, баллотироваться на должность городского головы». Однако ему самому комиссия отказала в регистрации как кандидата.
Мэр также сообщил, что его юридическая служба начинает работу с тем, чтобы «восстановить справедливость».
Ранее гражданская сеть «Опора» сообщила, что ТИК зарегистрировала кандидатами на пост мэра Умани двух тезок нынешнего городского головы. Причем имена и фамилии они сменили в июне и июле этого года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016