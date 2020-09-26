Зеленский объявил 26 сентября днем траура в связи с катастрофой военного самолета

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 410/2020 об объявлении в Украине для траура 26 сентября.

«В связи с трагедией, произошедшей в результате катастрофы военного самолета Ан-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 года вблизи г. Чугуева Харьковской области и привела к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 26 сентября 2020 днем траура», — указывается в тексте документа, обнародованном на сайте президента.

«Вчера в результате страшной трагедии — падения самолета АН-26 возле Чугуева — Украина потеряла 26 своих достойных сыновей. 25 погибли на месте и один — от ожогов, несовместимых с жизнью, в больнице. Еще один находится на лечении. Молимся за его скорейшее выздоровление... Вся страна сегодня будет в скорби вместе с их семьями. Я подписал указ об объявлении 26 сентября дня траура. Государство должно обеспечить лечение пострадавшего курсанта и предоставить компенсации тем, кто потерял близких. Украина не забывает своих героев. Настаиваю на том, чтобы причины этой авиакатастрофы были оперативно выяснены, а расследование было объективным и беспристрастным», — заявил президент в Фейсбук.

Как сообщает пресс-служба президента, согласно указу, в день траура на всей территории Украины должен быть приспущен государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач — внесены соответствующие изменения.