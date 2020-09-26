Войти
Зеленский пообещал отреставрировать замки и музеи на Закарпатье
официально
Зеленский пообещал отреставрировать замки и музеи на Закарпатье
Шмыгаль намерен за год создать фондовый рынок
реформы
Шмыгаль намерен за год создать фондовый рынок

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Нобелевские лауреаты рекомендовали ввести карантин во Франции до Рождества

380
Нобелевские лауреаты рекомендовали ввести карантин во Франции до Рождества

Власти должны ввести режим самоизоляции на территории всей Франции перед католическим Рождеством, чтобы избежать резкого роста заболеваемости коронавирусом, особенно среди пожилых людей. С таким мнением выступили лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2019 года француженка Эстер Дюфло и индийско-американский исследователь Абхиджит Банерджи в колонке для газеты Le Monde.

«Семейные собрания с их долгими застольями, не говоря уже о совместных песнопениях, к сожалению, способствуют заражению», — отметили авторы. По их словам, это подтверждает резкий прирост новых случаев коронавируса в США после Дня независимости 4 июля и Дня поминовения 31 мая.

Режим самоизоляции стоит объявить в предрождественский период, например с 1 по 20 декабря, считают экономисты.

«После 21 декабря можно было бы организовать масштабную кампанию бесплатного тестирования, чтобы люди испытывали меньше сомнений перед поездкой к родным», — указали авторы.

В случае же ограничений непосредственно в Рождество президент страны Эмманюэль Макрон «будет выглядеть Гринчем или отцом Фуэттаром» (отрицательные персонажи в рождественских легендах. — Ред.), указали авторы.

По мнению экономистов, ограничения перед Рождеством негативно скажутся на экономике, однако позволят избежать еще больших расходов при сценарии, когда после праздников госпитализация потребуется большому числу пожилых и людям с хроническими заболеваниями.

Читайте также: Статью главы дипломатии ЕС про «банкомат» отредактировали

Смягчить последствия режима самоизоляции можно, если стимулировать покупку подарков заранее, в ноябре, считают авторы. В это время магазинам следует разрешить проводить распродажи и продлевать часы работы, указали авторы.
Согласно актуальным данным Минздрава Франции, за прошедшие сутки в стране коронавирусом заразились более 15,7 тыс. человек, общее число заболевших с начала эпидемии составляет 513 тыс. Ранее на этой неделе во Франции зафиксировали новый рекорд по суточному приросту инфицированных. За сутки 24 сентября в стране выявили 16 096 новых зараженных.

Франция, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 26 сентября 2020
Пятница, 25 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?

«Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда», - любил говорить знаменитый полководец Александр Суворов. Так вот, в нашем случае самопровозглашенного «патриота» Турчинова можно ставить к стенке, не дожидаясь, пока пройдет три года.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О рисках стимулирующей денежно-кредитной политики в развивающихся странах

В период турбулентности развивающиеся страны особо уязвимы. Стимулирующая денежно-кредитная политика может (не обязательно, но может) дополнительно осложнить ситуацию, в результате не исключен «идеальный шторм» - одновременным наступлением долгового, валютного, банковского кризиса и неплатежей в экономике.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Как наркотики стали причиной войны

Китайцы были обязаны открыть свои порты и снизить пошлины до 5%. По сути, свободную торговлю Китаю навязали силой. Так же выплатить компенсацию за конфискованный опиум. И отдать британцам Гонконг. Позже Китай подписал еще серию договоров, которые получили название «Неравные договора». А период с 1842 по 1949 стал периодом упадка и деградации китайской экономики. И сами китайцы его называют Столетием унижения.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016