В Армении вводят военное положение, в Азербайджане заявили о жертвах среди мирных жителей

Правительство Армении в воскресенье в связи с эскалацией в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Никол Пашинян.

«Дорогие соотечественники, сейчас по решению правительства в Армении объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Всему личному составу призываю явиться в военные комиссариаты», — отметил он.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу в связи с обострившимся военным конфликтом с Арменией в Нагорном Карабахе.

По его словам, утром 27 сентября Армения подвергла обстрелу населенные пункты и военные позиции Азербайджана. В результате обстрела есть погибшие и раненые среди мирных жителей и военных Азербайджана.

«Их кровь не останется неотомщенной», — заверил Алиев. Президент Азербайджана отметил, что азербайджанская армия наносит удары по позициям противника и ей уже удалось уничтожить большое количество военной техники ВС Армении.

Конфликт между Баку и Ереваном начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.