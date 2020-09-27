В Армении вводят военное положение, в Азербайджане заявили о жертвах среди мирных жителей

Правительство Армении в воскресенье в связи с эскалацией в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Никол Пашинян.
«Дорогие соотечественники, сейчас по решению правительства в Армении объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Всему личному составу призываю явиться в военные комиссариаты», — отметил он.
В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу в связи с обострившимся военным конфликтом с Арменией в Нагорном Карабахе.
По его словам, утром 27 сентября Армения подвергла обстрелу населенные пункты и военные позиции Азербайджана. В результате обстрела есть погибшие и раненые среди мирных жителей и военных Азербайджана.
«Их кровь не останется неотомщенной», — заверил Алиев. Президент Азербайджана отметил, что азербайджанская армия наносит удары по позициям противника и ей уже удалось уничтожить большое количество военной техники ВС Армении.
Конфликт между Баку и Ереваном начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016