МИД Украины обеспокоен из-за обострения между Арменией и Азербайджаном

МИД Украины глубоко обеспокоен в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Об этом говорится в Твиттере министерства.

«Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Сочувствуем родственникам и близким погибших", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Армения и Азербайджан начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.